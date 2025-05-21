ЄС передав Україні дві третини з 2 мільйонів обіцяних артснарядів - Сибіга

Країни Європейського Союзу вже виділили Україні дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів. Про це після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.

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За його словами, нині йде робота над тим, щоб якомога швидше забезпечити поставку решти артснарядів.

Ми продовжуємо працювати над посиленням тиску на росію. Санкції є ефективним інструментом для позбавлення військового бюджету росії та примусу до миру - зазначив Сибіга.

Він також підкреслив, що "цей критичний період вимагає сміливих і серйозних рішень як для стримування росії, так і для просування вступу України в ЄС".

"Ми погодилися, що обидва процеси потрібно рухати вперед", - додав глава МЗС України.

Нагадаємо

Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше повідомляла, що з початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі".

Зеленський відреагував на загрозу зупинки "чеської ініціативи" щодо снарядів після виборів у Чехії