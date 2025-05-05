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Зеленський відреагував на загрозу зупинки "чеської ініціативи" щодо снарядів після виборів у Чехії

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

Президент Зеленський заявив про повагу до виборів у Чехії та подякував усім парламентарям, включно з опозицією, за підтримку України. Він наголосив, що Україна захищає безпеку Європи.

Зеленський відреагував на загрозу зупинки "чеської ініціативи" щодо снарядів після виборів у Чехії

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливу загрозу зупинки "чеської ініціативи" з постачанням снарядів після виборів у Чехії, заявив, що вдячний всім парламентарям, в тому числі й опозиційних сил. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Петром Фіалою, передає УНН.

Глава української держави прокоментував, чи є в нього побоювання щодо можливої загрози зупинки чеської ініціативи з постачанням снарядів у разі приходу до влади опозиції після виборів у Чехії.

Україна очікує 1,8 млн снарядів та обговорює створення авіашколи F-16 в Чехії - Зеленський04.05.25, 18:46 • 13289 переглядiв

Вибори в Чехії – це внутрішнє питання Чехії. Це вибір чеського народу. Ми з великою повагою ставимося до вашого суверенітету…Це саме те, що росія порушувала постійно в Україні. Робила все, щоб впливати на вибір громадян України, не поважаючи суверенітет людей, не поважаючи територіальну цілісність 

- сказав Зеленський.

Президент подякував всім парламентарям та всім представникам, в тому числі і опозиційних сил.

Я дуже радий, що всі вони сьогодні підтримують Україну й розуміють, що Україна захищає життя та безпеку Чехії, життя та безпеку усієї Європи 

- зазначив Зеленський.

Чехія з партнерами збираються навчати українських пілотів на F-16 та L-3905.05.25, 15:05 • 5002 перегляди

Додамо

Наступні парламентські вибори в Чехії – 9-і вибори депутатів до нижньої палати Парламенту Чехії мають відбутися до кінця жовтня 2025 року.

Financial Times повідомляло, що міжнародні зусилля, очолювані Прагою, щодо закупівлі боєприпасів для України опинилися під загрозою з боку опозиційної партії Андрея Бабіша, який має намір повернутися в політику на виборах пізніше цього року.

Популістська партія ANO, яка лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні жовтневого голосування, пообіцяла призупинити ініціативу щодо боєприпасів, якщо повернеться до влади.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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