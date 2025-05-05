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Зеленский отреагировал на угрозу остановки "чешской инициативы" по снарядам после выборов в Чехии

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Президент Зеленский заявил об уважении к выборам в Чехии и поблагодарил всех парламентариев, включая оппозицию, за поддержку Украины. Он подчеркнул, что Украина защищает безопасность Европы.

Зеленский отреагировал на угрозу остановки "чешской инициативы" по снарядам после выборов в Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную угрозу остановки "чешской инициативы" по поставкам снарядов после выборов в Чехии, заявил, что благодарен всем парламентариям, в том числе и оппозиционным силам. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Петром Фиалой, передает УНН.

Глава украинского государства прокомментировал, есть ли у него опасения относительно возможной угрозы остановки чешской инициативы по поставкам снарядов в случае прихода к власти оппозиции после выборов в Чехии.

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский04.05.25, 18:46 • 13268 просмотров

Выборы в Чехии – это внутренний вопрос Чехии. Это выбор чешского народа. Мы с большим уважением относимся к вашему суверенитету…Это именно то, что россия нарушала постоянно в Украине. Делала все, чтобы влиять на выбор граждан Украины, не уважая суверенитет людей, не уважая территориальную целостность 

- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех парламентариев и всех представителей, в том числе и оппозиционных сил.

Я очень рад, что все они сегодня поддерживают Украину и понимают, что Украина защищает жизнь и безопасность Чехии, жизнь и безопасность всей Европы 

- отметил Зеленский.

Чехия с партнерами собираются обучать украинских пилотов на F-16 и L-3905.05.25, 15:05 • 4306 просмотров

Добавим

Следующие парламентские выборы в Чехии – 9-е выборы депутатов в нижнюю палату Парламента Чехии должны состояться до конца октября 2025 года.

Financial Times сообщало, что международные усилия, возглавляемые Прагой, по закупке боеприпасов для Украины оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша, который намерен вернуться в политику на выборах позже в этом году.

Популистская партия ANO, которая лидирует в опросах общественного мнения в преддверии октябрьского голосования, пообещала приостановить инициативу по боеприпасам, если вернется к власти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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