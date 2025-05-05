Чехия с партнерами собираются обучать украинских пилотов на F-16 и L-39

Чехия договорилась с партнерами, "коалицией желающих", что они будут заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в понедельник, передает корреспондент УНН.

Что касается сотрудничества в военной области, мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами, "коалицией желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Обучение будет проходить на базах в Чехии. Украина учит пилотов истребителям на чешских моделях, которые поставляются в Украину - заявил Фиала.

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Также он отметил, что успешно продолжается и чешская артиллерийская инициатива.

"Нам удается обеспечивать поставки так, как мы планировали, и в дальнейшем будем это продолжать делать. С начала года мы поставили Украине полмиллиона штук боеприпасов", - сказал Фиала.

Кроме того, он сообщил, что он говорил с Зеленским о возможном развитии сотрудничества в ядерной энергетике, где у стран есть потенциал и история развития этого сектора.

"Чешские фирмы готовы принять активное участие в реконструкции ключевой инфраструктуры в Украине и сотрудничество мы можем развивать и в других направлениях", - рассказал Фиала.