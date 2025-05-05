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Чехія з партнерами збираються навчати українських пілотів на F-16 та L-39

Київ • УНН

 • 4968 перегляди

Чехія домовилась з коаліцією партнерів про навчання українських пілотів на літаках F-16 та L-39 на чеських базах. З початку року в Україну вже поставлено пів мільйона боєприпасів.

Чехія з партнерами збираються навчати українських пілотів на F-16 та L-39

Чехія домовилася з партнерами, "коаліцією охочих", що вони будуть займатися навчанням українських пілотів на F-16 та L-39. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у понеділок, передає кореспондент УНН.

Що стосується співробітництва у військовій області, ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами, "коаліцією охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити на базах в Чехії. Україна вчить пілотів винищувачах на чеських моделях, які постачаються в Україну

- заявив Фіала.

Україна очікує 1,8 млн снарядів та обговорює створення авіашколи F-16 в Чехії - Зеленський04.05.25, 18:46 • 13289 переглядiв

Також він зазначив, що успішно продовжується й чеська артилерійська ініціатива.

"Нам вдається забезпечувати поставки так, як ми планували, і надалі будемо це продовжувати робити. З початку року ми поставили Україні пів мільйона штук боєприпасів", - сказав Фіала.

Окрім того, він повідомив, що він говорив із Зеленським про можливий розвиток співробітництва в ядерній енергетиці, де в країн є потенціал та історія розвитку цього сектору.

"Чеські фірми готові взяти активну участь в реконструкції ключової інфраструктури в Україні й співробітництво ми можемо розвивати і в інших напрямках", - розповів Фіала.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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