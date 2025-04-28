"Чеська ініціатива": Україна з початку року до кінця квітня отримає 400 тисяч боєприпасів - міністерка оборони
Київ • УНН
Україна отримає 400 тисяч боєприпасів від Чехії згідно з "чеською ініціативою". Артилерійська перевага росії зменшилась на 500 відсотків.
З початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі". Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, інформує УНН із посиланням на CNN Prima News.
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Вона нагадала, що минулого року її країна надала Україні близько 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру. Цього року, за її словами, фінансування нових закупівель забезпечено орієнтовно до осені.
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У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі зазначив, що завдяки ініціативі артилерійська перевага росії на полі бою зменшилася на 500 відсотків.
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Ліпавскі уточнив, що мета Чехії – цього року постачати в Україну 125 тис. боєприпасів на місяць.
Нагадаємо
Днями стало відомо, що Чехія вперше перейшла на постачання нафти виключно із західних джерел, зокрема з Італії, завдяки розширенню пропускної здатності трубопроводу TAL. Країна більше не залежить від російської нафти.
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