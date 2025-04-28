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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 10421 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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"Чеська ініціатива": Україна з початку року до кінця квітня отримає 400 тисяч боєприпасів - міністерка оборони

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Україна отримає 400 тисяч боєприпасів від Чехії згідно з "чеською ініціативою". Артилерійська перевага росії зменшилась на 500 відсотків.

"Чеська ініціатива": Україна з початку року до кінця квітня отримає 400 тисяч боєприпасів - міністерка оборони

З початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі". Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, інформує УНН із посиланням на CNN Prima News.

Деталі

Вона нагадала, що минулого року її країна надала Україні близько 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру. Цього року, за її словами, фінансування нових закупівель забезпечено орієнтовно до осені.

Ми будемо передавати стільки, скільки зможемо знайти по світу

- пообіцяла Чернохова.

У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі зазначив, що завдяки ініціативі артилерійська перевага росії на полі бою зменшилася на 500 відсотків.

Було 1 до 10, а сьогодні 1 до 2

- сказав він.

Ліпавскі уточнив, що мета Чехії – цього року постачати в Україну 125 тис. боєприпасів на місяць.

Нагадаємо

Днями стало відомо, що Чехія вперше перейшла на постачання нафти виключно із західних джерел, зокрема з Італії, завдяки розширенню пропускної здатності трубопроводу TAL. Країна більше не залежить від російської нафти.

У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків14.04.25, 13:08 • 7999 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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