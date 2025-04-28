"Чешская инициатива": Украина с начала года до конца апреля получит 400 тысяч боеприпасов – министерка обороны

С начала 2025 года и до конца апреля Украина получит 400 тысяч боеприпасов благодаря так называемой "чешской инициативе". Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует УНН со ссылкой на CNN Prima News.

Детали

Она напомнила, что в прошлом году ее страна предоставила Украине около 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов разного калибра. В этом году, по ее словам, финансирование новых закупок обеспечено ориентировочно до осени.

Мы будем передавать столько, сколько сможем найти по миру - пообещала Чернохова.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавски отметил, что благодаря инициативе артиллерийское преимущество россии на поле боя уменьшилось на 500 процентов.

Было 1 к 10, а сегодня 1 к 2 - сказал он.

Липавски уточнил, что цель Чехии – в этом году поставлять в Украину 125 тыс. боеприпасов в месяц.

Напомним

На днях стало известно, что Чехия впервые перешла на поставки нефти исключительно из западных источников, в частности из Италии, благодаря расширению пропускной способности трубопровода TAL. Страна больше не зависит от российской нефти.

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