Чехія вперше повністю припинила імпорт нафти з росії

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску
05:00 • 19173 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 35184 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 101589 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 74442 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 81395 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 79172 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 64146 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 54335 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 56244 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58466 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.9м/с
45%
Популярнi новини

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордне стадо оленів шляхетних: фото

17 квітня, 21:40 • 16994 перегляди

окупанти перекрили рух Кримським мостом: що відомо

00:38 • 18299 перегляди

Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

01:13 • 20782 перегляди

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

02:32 • 19649 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

04:28 • 20115 перегляди
Публікації

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

05:00 • 19171 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 101586 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 76051 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 89996 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 128672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Париж

Польща

Франція

Реклама
УНН Lite

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

05:50 • 214 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 14519 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 27810 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 31406 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 125737 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Чехія вперше повністю припинила імпорт нафти з росії

Київ • УНН

 • 1746 перегляди

Чехія вперше перейшла на постачання нафти виключно із західних джерел, зокрема з Італії, завдяки розширенню пропускної здатності трубопроводу TAL. Країна більше не залежить від російської нафти.

Чехія вперше повністю припинила імпорт нафти з росії

Чехія вперше в історії повністю зпинила імпорт російської нафти. Завдяки розширенню пропускної здатності західного трубопроводу TAL, країна перейшла на постачання нафти з альтернативних джерел, зокрема з Італії. Про це інформує видання iDNES, передає УНН.

Деталі

У четвер, 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про повне припинення імпорту російської нафти. Таку заяву він зробив на церемонії відкриття нового з'єднання з Трансальпійським нафтопроводом (TAL)

Чеська Республіка нарешті позбулася залежності від російської нафти і перейшла на ексклюзивне постачання нафти західним маршрутом через нафтопроводи TAL та IKL. Після шістдесяти років наша залежність від Росії нарешті закінчилася, і це важлива і хороша новина

- сказав Петр Фіала на прес-конференції.

За інформацією видання, нові трубопровідні насоси TAL, встановлені в Трієсті, Італія, в рамках проекту TAL PLUS, головним підрядником якого є MERO ČR. Свердловинна станція MERO GERMANY, розташована у Вохбурзі (Баварія) є дочірньою компанією MERO ČR.

Загальна місткість резервуарів на бункерувальному майданчику MERO GERMANY становить 200 000 кубометрів сирої нафти.

Від імені MERO ČR я підтверджую, що зараз ми транспортуємо виключно неросійську нафту на Центральний нафтовий бункерувальний майданчик у Нелахозєвсі. Це перший раз, коли ми використовуємо проект TAL-PLUS і збільшену пропускну здатність нафтопроводу TAL в повному обсязі. І вперше Чеська Республіка повністю забезпечується нафтою тільки західним маршрутом, тобто нафтопроводами TAL і IKL

- цитує iDNES Ярослава Пантучека, генерального директора компанії MERO ČR.

"Це день нафтової незалежності. Новини про те, чи тече щось через "Дружбу", з сьогоднішнього дня цікаві, але це вже не дуже важливо", - наводить iDNES слова міністра фінансів Чехії Збінека Станюри.

Нагадаємо 

Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.

Російський "Газпром" збільшить поставки газу до Словаччини через "Турецький потік"31.03.25, 13:00 • 30440 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Петро Фіала
Європейська комісія
Чеська Республіка
Італія
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,667.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,584.57