Чехія вперше повністю припинила імпорт нафти з росії

Чехія вперше в історії повністю зпинила імпорт російської нафти. Завдяки розширенню пропускної здатності західного трубопроводу TAL, країна перейшла на постачання нафти з альтернативних джерел, зокрема з Італії. Про це інформує видання iDNES, передає УНН.

У четвер, 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про повне припинення імпорту російської нафти. Таку заяву він зробив на церемонії відкриття нового з'єднання з Трансальпійським нафтопроводом (TAL)

Чеська Республіка нарешті позбулася залежності від російської нафти і перейшла на ексклюзивне постачання нафти західним маршрутом через нафтопроводи TAL та IKL. Після шістдесяти років наша залежність від Росії нарешті закінчилася, і це важлива і хороша новина

За інформацією видання, нові трубопровідні насоси TAL, встановлені в Трієсті, Італія, в рамках проекту TAL PLUS, головним підрядником якого є MERO ČR. Свердловинна станція MERO GERMANY, розташована у Вохбурзі (Баварія) є дочірньою компанією MERO ČR.

Загальна місткість резервуарів на бункерувальному майданчику MERO GERMANY становить 200 000 кубометрів сирої нафти.

Від імені MERO ČR я підтверджую, що зараз ми транспортуємо виключно неросійську нафту на Центральний нафтовий бункерувальний майданчик у Нелахозєвсі. Це перший раз, коли ми використовуємо проект TAL-PLUS і збільшену пропускну здатність нафтопроводу TAL в повному обсязі. І вперше Чеська Республіка повністю забезпечується нафтою тільки західним маршрутом, тобто нафтопроводами TAL і IKL