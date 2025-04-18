Чехия впервые полностью прекратила импорт нефти из россии

Чехия впервые в истории полностью прекратила импорт российской нефти. Благодаря расширению пропускной способности западного трубопровода TAL, страна перешла на поставки нефти из альтернативных источников, в частности из Италии. Об этом информирует издание iDNES, передает УНН.

Детали

В четверг, 17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о полном прекращении импорта российской нефти. Такое заявление он сделал на церемонии открытия нового соединения с Трансальпийским нефтепроводом (TAL)

Чешская Республика наконец избавилась от зависимости от российской нефти и перешла на эксклюзивные поставки нефти западным маршрутом через нефтепроводы TAL и IKL. После шестидесяти лет наша зависимость от России наконец закончилась, и это важная и хорошая новость - сказал Петр Фиала на пресс-конференции.

По информации издания, новые трубопроводные насосы TAL, установленные в Триесте, Италия, в рамках проекта TAL PLUS, главным подрядчиком которого является MERO ČR. Скважинная станция MERO GERMANY, расположенная в Вохбурге (Бавария) является дочерней компанией MERO ČR.

Общая вместимость резервуаров на бункеровочной площадке MERO GERMANY составляет 200 000 кубометров сырой нефти.

От имени MERO ČR я подтверждаю, что сейчас мы транспортируем исключительно нероссийскую нефть на Центральный нефтяной бункеровочный площадку в Нелахозевси. Это первый раз, когда мы используем проект TAL-PLUS и увеличенную пропускную способность нефтепровода TAL в полном объеме. И впервые Чешская Республика полностью обеспечивается нефтью только западным маршрутом, то есть нефтепроводами TAL и IKL - цитирует iDNES Ярослава Пантучека, генерального директора компании MERO ČR.

"Это день нефтяной независимости. Новости о том, течет ли что-то через "Дружбу", с сегодняшнего дня интересны, но это уже не очень важно", - приводит iDNES слова министра финансов Чехии Збинека Станюры.

Напомним

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