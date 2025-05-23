Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

С началом велосипедного сезона на дорогах стало больше двухколесного транспорта, а вместе с этим - и рисков. УНН рассказывает, каких правил должны придерживаться велосипедисты, чтобы избежать аварий и сделать передвижение безопасным для себя и других участников движения.

Для велосипедистов

Согласно ПДД, двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Велосипед обязательно должен быть оснащен исправными тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного.

Группы велосипедистов должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80-100 м.

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге. Также велосипедисты должны переезжать проезжую часть велосипедным переездом, а в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД, то есть необходимо слезть с велосипеда и перевести его в руках через пешеходный переход.

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В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

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Велосипедистам запрещается:

управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;

двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);

во время движения держаться за другое транспортное средство;

ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, которые перевозятся на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);

буксировать велосипеды;

буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Для водителей

Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги - велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает.

На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель должен уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.

Движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Водители должны не приближаться достаточно близко к велосипедистам во время движения, а также при объезде, необходимо выбрать безопасное расстояние, ведь велосипедист может упасть на бок под колеса, и последствия могут быть трагичны.

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Для пешеходов

Согласно ПДД, пешеходы в случае отсутствия тротуаров, пешеходных дорожек, могут двигаться по велосипедным дорожкам, однако необходимо держаться правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

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