Грозит ли штраф за отсутствие аптечки в авто: объяснение полиции

Штрафы из-за отсутствия аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле не вводились. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

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Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель — это фейк! - говорится в сообщении.

В СМИ распространяют информацию о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Это неправда - добавил Билошицкий.

По его словам, новых изменений в требованиях к комплектации транспортных средств нет, и в целом, они уже в течение многих лет остаются неизменными.

Согласно действующим правилам, в транспортном средстве должны быть:

аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;

знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;

исправный огнетушитель.

Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д. Так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу - отмечает Билошицкий.

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