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Грозит ли штраф за отсутствие аптечки в авто: объяснение полиции

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Патрульной полиции опровергли информацию о введении новых штрафов за отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Требования к комплектации ТС остаются неизменными.

Грозит ли штраф за отсутствие аптечки в авто: объяснение полиции

Штрафы из-за отсутствия аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле не вводились. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель — это фейк!

- говорится в сообщении.

В СМИ распространяют информацию о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Это неправда

 - добавил Билошицкий.

По его словам, новых изменений в требованиях к комплектации транспортных средств нет, и в целом, они уже в течение многих лет остаются неизменными. 

Согласно действующим правилам, в транспортном средстве должны быть:

  • аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
    • знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
      • исправный огнетушитель.

        Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д. Так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу

        - отмечает Билошицкий.

        Мопеды и мотоциклы смогут ездить по полосе общественного транспорта: внесены изменения в ПДД01.04.25, 15:12 • 16323 просмотра

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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