Грозит ли штраф за отсутствие аптечки в авто: объяснение полиции
Киев • УНН
В Патрульной полиции опровергли информацию о введении новых штрафов за отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Требования к комплектации ТС остаются неизменными.
Штрафы из-за отсутствия аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле не вводились. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.
Детали
Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель — это фейк!
В СМИ распространяют информацию о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Это неправда
По его словам, новых изменений в требованиях к комплектации транспортных средств нет, и в целом, они уже в течение многих лет остаются неизменными.
Согласно действующим правилам, в транспортном средстве должны быть:
- аптечка с обозначением типа транспортного средства, для
которого она предназначена;
- знак аварийной остановки или мигающий красный
фонарь, соответствующий стандартам;
- исправный огнетушитель.
Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д. Так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу
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