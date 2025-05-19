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Чи загрожує штраф за відсутність аптечки в авто: пояснення поліції

Київ • УНН

 • 658 перегляди

У Патрульній поліції спростували інформацію про введення нових штрафів за відсутність в автомобілі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. Вимоги до комплектації ТЗ залишаються незмінними.

Чи загрожує штраф за відсутність аптечки в авто: пояснення поліції

Штрафи через відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілі не вводили. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram, пише УНН.

Деталі

Жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник — це фейк!

- йдеться в дописі.

У ЗМІ поширюють інформацію про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. Це неправда

 - додав Білошицький.

За його словами, нових змін у вимогах до комплектації транспортних засобів немає, і загалом, вони вже протягом багатьох років лишаються незмінними. 

Відповідно до чинних правил, у транспортному засобі повинні бути:

  • аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
    • знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
      • справний вогнегасник.

        Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо. Так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу

        - зазначає Білошицький.

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