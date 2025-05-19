Чи загрожує штраф за відсутність аптечки в авто: пояснення поліції

Штрафи через відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілі не вводили. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram, пише УНН.

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Жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник — це фейк! - йдеться в дописі.

У ЗМІ поширюють інформацію про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. Це неправда - додав Білошицький.

За його словами, нових змін у вимогах до комплектації транспортних засобів немає, і загалом, вони вже протягом багатьох років лишаються незмінними.

Відповідно до чинних правил, у транспортному засобі повинні бути:

аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;

знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;

справний вогнегасник.

Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо. Так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу - зазначає Білошицький.

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