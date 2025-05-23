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Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій
07:04 • 32510 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

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Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

Київ • УНН

 • 31055 перегляди

З початком велосезону зросла кількість ДТП. Велосипедисти повинні знати ПДР, бути обачними, а водії повинні давати дорогу велосипедистам та обирати безпечну дистанцію.

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

З початком велосипедного сезону на дорогах побільшало двоколісного транспорту, а разом із цим - і ризиків. УНН розповідає, яких правил повинні дотримуватися велосипедисти, щоб уникнути аварій і зробити пересування безпечним для себе та інших учасників руху.

Для велосипедистів

Відповідно до ПДР, рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Велосипед обов’язково має бути оснащений справними гальмами, звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду — червоного.

Групи велосипедистів повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Також велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину велосипедним переїздом, а у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР, тобто необхідно злізти з велосипеда та перевести його в руках через пішохідний перехід.

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У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

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Велосипедистам забороняється:

  • керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
    • рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
      • рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
        • під час руху триматися за інший транспортний засіб;
          • їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
            • перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
              • буксирувати велосипеди;
                • буксирувати причіп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

                  Для водіїв

                  Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги - велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає.

                  На регульованих і нерегульованих перехрестях водій повинен дати дорогу пішоходам, які переходять дорогу, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

                  Рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Водії повинні не наближатися досить близько до велосипедистів під час руху, а також при об’їзді, необхідно вибрати безпечну відстань, адже велосипедист може впасти на бік під колеса, і наслідки можуть бути трагічні.

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                  Для пішоходів

                  Згідно з ПДР, пішоходи у разі відсутності тротуарів, пішохідних доріжок, можуть рухатися велосипедними доріжками, проте необхідно триматися правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах.

                  Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

                  • рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода;
                    • рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

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                      Павло Башинський

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