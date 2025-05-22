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Актуальне

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Financial Times

El País

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The Guardian

Нові та старі правила: що насправді змінилося в ПДР і техогляді для українських водіїв

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

В Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Інші зміни в ПДР, про які говорять, діють з 2023 року.

Нові та старі правила: що насправді змінилося в ПДР і техогляді для українських водіїв

Попри активне обговорення в мережі, більшість "змін" у Правилах дорожнього руху, зокрема щодо зупинок на автомагістралях і вимог до освітлення авто, насправді діють ще з 2023 року. Реальне нововведення - посилення контролю за технічним оглядом комерційного транспорту. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як зазначає Білошицький, нововведень щодо заборони зупинки автомобілем на заміських автомагістралях як таких немає. Всі чинні на сьогодні правила щодо цього були введені ще у 2023 році.

Ця інформація розповсюдилась у мережі як якесь нововведення, що тільки з'явилося. Насправді ці зміни з'явилися у 2023 році і я б назвав ці зміни технічними, адже і раніше на автомагістралях була заборона зупинки в будь-якому місці, а саме вказівка до зупинки у спеціально визначених місцях

- зауважив він.

Якщо ці зміни звузити до практичної складової, то у 2023 було введено новий дорожній знак, який додався до оновлених правил дорожнього руху. Він позначає ті місця де зупинка на автомагістралях дозволена. Покарання за порушення цього правила – штраф.

Що стосується зупинки у невстановленому місці, відповідальність на рівні штрафу – 510 грн, якщо поліцейські виявлятимуть порушення саме на автомагістралях. В цьому випадку поліцейський приймає рішення на місці вчинення правопорушення і виносить постанову

- пояснює Білошицький.

Ще одне старе правило, яке активно почали згадувати у мережі – використання ближніх ходових вогнів або денного світла фар.

Ці зміна також з'явились не зараз, проте зараз широко обговорюється у мережі. Зміна була прийнята у 2023 році, а саме – в обов'язковому порядку на всіх транспортних засобах використовувати ближні вогні або денне світло фар, якщо конструкцією транспортних засобів не передбачена наявність денних ходових вогнів. Це існує у правилах дорожнього руху понад 1,5 року

- зауважив заступник.

Він додав, що за порушення цього правила також передбачається відповідальність на рівні штрафа 510 грн. За 2024 рік, за словами Білошицького, понад 38 тисяч водіїв були притягнуті за порушення саме цього правила.

Нововведення щодо ТО

А ось, що стосується дійсно нововведень, так це зміни щодо проходження обовязкового технічного огляду транспортних засобів. При цьому, як зауважив Білошицький, вони стосуються лише комерційного транспорту. Про персональний транспорт громадян у даному випадку не ідеться.

Декілька днів як вступила в силу, 19 травня, нова постанова Кабміну №286, яка запроваджує нові підходи і нові правила проведення обов'язкового технічного огляду транспортних засобів і безпосередньо виділяються категорії транспортних засобів, які підлягають цьому посиленому контролю. Це і транспортні засоби, які перевозять негабаритні вантажі, небезпечні вантажі, пасажирів, зокрема таксі та інші, які передбачені в переліку

- розповідає він.

За його словами нововведення щодо ТО також торкнулися змін підходів до фіксації цього процесу, деталізованість зафіксованих фактів (ракурсів фото- та відеофіксації) і самого процесу проходження обов'язкового технічного контролю.

Іншими словами – за кожним процесом у проходженні контролю будуть стежити ретельніше, аби нічого не впустити. Також удасконалено саму процедуру обов'язкового технічного контролю.

Чи загрожує штраф за відсутність аптечки в авто: пояснення поліції19.05.25, 15:57 • 2247 переглядiв

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