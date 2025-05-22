Новые и старые правила: что на самом деле изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей

Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство "изменений" в Правилах дорожного движения, в частности, относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение - усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта. Об этом в эфире телемарафона сообщил Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции, передает корреспондент УНН.

Детали

Как отмечает Билошицкий, нововведений относительно запрета остановки автомобилем на загородных автомагистралях как таковых нет. Все действующие на сегодня правила по этому поводу были введены еще в 2023 году.

Эта информация распространилась в сети как какое-то нововведение, которое только появилось. На самом деле эти изменения появились в 2023 году и я бы назвал эти изменения техническими, ведь и раньше на автомагистралях был запрет остановки в любом месте, а именно указание к остановке в специально определенных местах - заметил он.

Если эти изменения сузить к практической составляющей, то в 2023 был введен новый дорожный знак, который добавился к обновленным правилам дорожного движения. Он обозначает те места где остановка на автомагистралях разрешена. Наказание за нарушение этого правила – штраф.

Что касается остановки в неустановленном месте, ответственность на уровне штрафа – 510 грн, если полицейские будут выявлять нарушения именно на автомагистралях. В этом случае полицейский принимает решение на месте совершения правонарушения и выносит постановление - объясняет Билошицкий.

Еще одно старое правило, которое активно начали вспоминать в сети – использование ближних ходовых огней или дневного света фар.

Эти изменения также появились не сейчас, однако сейчас широко обсуждается в сети. Изменение было принято в 2023 году, а именно – в обязательном порядке на всех транспортных средствах использовать ближние огни или дневной свет фар, если конструкцией транспортных средств не предусмотрено наличие дневных ходовых огней. Это существует в правилах дорожного движения более 1,5 года - заметил заместитель.

Он добавил, что за нарушение этого правила также предусматривается ответственность на уровне штрафа 510 грн. За 2024 год, по словам Билошицкого, более 38 тысяч водителей были привлечены за нарушение именно этого правила.

Нововведения по ТО

А вот, что касается действительно нововведений, так это изменения относительно прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств. При этом, как заметил Билошицкий, они касаются только коммерческого транспорта. О персональном транспорте граждан в данном случае речь не идет.

Несколько дней как вступило в силу, 19 мая, новое постановление Кабмина №286, которое вводит новые подходы и новые правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и непосредственно выделяются категории транспортных средств, которые подлежат этому усиленному контролю. Это и транспортные средства, которые перевозят негабаритные грузы, опасные грузы, пассажиров, в частности такси и другие, которые предусмотрены в перечне - рассказывает он.

По его словам, нововведения по ТО также коснулись изменений подходов к фиксации этого процесса, детализированность зафиксированных фактов (ракурсов фото- и видеофиксации) и самого процесса прохождения обязательного технического контроля.

Другими словами – за каждым процессом в прохождении контроля будут следить тщательнее, чтобы ничего не упустить. Также усовершенствована сама процедура обязательного технического контроля.

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