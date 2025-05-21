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В Україні камери на дорогах почнуть фіксувати проїзд на жовтий і червоний сигнали світлофора

Київ • УНН

 • 662 перегляди

До кінця року в Україні запрацює автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал світлофора. Штраф за порушення складатиме 510 грн.

В Україні камери на дорогах почнуть фіксувати проїзд на жовтий і червоний сигнали світлофора

В Україні до кінця року запрацює контроль порушення ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації. Про це повідомила начальниця відділу адміністрування системи автоматичної фіксації ДУ "Центр інфраструктури та технологій МВС" Ануш Білошицька під час Форуму "За безпечні дороги в Україні", передає УНН.

Деталі

Всеукраїнська громадська компанія "За безпечні дороги" зазначає, що Білошицька повідомила, що до кінця року в Україні запрацює контроль порушення ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації.

За її словами, наразі установа тестує та налаштовує комплекси автофіксації для можливості роботи з порушеннями проїзду на заборонений сигнал світлофора.

Як зазначає Білошицька, вже наявні комплекси зможуть фіксувати нові види порушення.

Зазначається, що штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора наразі залишається незмінним – 510 грн.

Доповнення

У 2024 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №12172 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Згідно з пояснювальною запискою пропонується, якщо водій повторно проїжджає пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофору, то йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року.

Покарання буде наступати у разі, якщо водій тричі порушить дане правило. 

У 2020 році, коли запрацювала система моніторингу перевищення швидкості, в  МВС заявляли, що планується запуск фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора.

В Україні збільшиться кількість приладів фіксації швидкості руху 10.07.24, 11:07 • 27240 переглядiв

Патрульна поліція нагадує, що в Україні за відсутній чи забруднений номерний знак автомобіля діють штрафи.

Анна Мурашко

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