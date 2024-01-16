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Патрульна поліція нагадала водіям про вимоги щодо номерного знаку

Патрульна поліція нагадала водіям про вимоги щодо номерного знаку

Київ • УНН

 • 33044 перегляди

Патрульна поліція нагадала українським водіям про штрафи за відсутній чи забруднений номерний знак автомобіля.

В Україні передбачені штрафи для водіїв у яких, відсутній чи забруднений номерний знак автомобіля. Про це нагадали у Патрульній поліції Львівської області, передає УНН.

Деталі 

Правоохоронці вчергове закликали водіїв авто зважати на стан номерних знаків своїх авто. 

Патрульні також нагадали, що забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що

- не належить цьому засобу;

- не відповідає вимогам стандартів;

- закріплений не в установленому для цього місці;

- закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

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- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

- забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

- перевернутий чи неосвітлений;

- зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

-  так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень

- підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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