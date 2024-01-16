Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

В Украине предусмотрены штрафы для водителей у которых, отсутствует или загрязнен номерной знак автомобиля. Об этом напомнили в Патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

Детали

Правоохранители в очередной раз призвали водителей авто обращать внимание на состояние номерных знаков своих авто.

Патрульные также напомнили, что запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, что

- не принадлежит этому средству;

- не соответствует требованиям стандартов;

- закреплен не в установленном для этого месте;

- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

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- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

- загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

- перевернутый или неосвещенный;

- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;

- так же совершение иных действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере 1190 гривен - подчеркнули правоохранители.

Напомним,

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