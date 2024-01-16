Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  88120 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  270525 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  238087 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  110663 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  187758 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  251940 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  101861 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  134358 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  95693 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  94415 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120652 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139076 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139611 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145503 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142815 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Патрульная полиция напомнила украинским водителям о штрафах за отсутствующий или загрязненный номерной знак автомобиля.

Общество •   •  5205 просмотра
Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану

Ирак отозвал своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. Иран оправдывает эти удары как возмездие - якобы целями был командный центр Моссада и позиции суннитского террористического ополчения "Исламское Государство"

Новости Мира •   •  4417 просмотра
Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану

Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно

На Всемирном экономическом форуме президент Украины Зеленский обсудил приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС с королем Филиппом I и премьер-министром де Кроо. Зеленский поблагодарил их за оборонную поддержку со стороны Бельгии, в частности, за решение предоставить истребители F-16 и фонд в размере 1,7 млрд евро, созданный за счет налогообложения замороженных российских активов.

Политика •   •  6564 просмотра
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно

Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.

Война •   •  9717 просмотра
Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область

Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.

Политика •   •  9205 просмотра
Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку

ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву

Высший антикоррупционный суд продлил обязанности бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на два месяца после обвинений в злоупотреблении служебным положением. Коболев должен сообщать об изменении места жительства, избегать определенных лиц и сдать все паспорта.

Криминал и ЧП •   •  8174 просмотра
ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву

Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины

По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергетический сектор Украины имеет достаточно резервов, чтобы пережить зиму, несмотря на постоянные атаки на его инфраструктуру.

Экономика •   •  11554 просмотра
Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины

Обсудили реализацию формулы мира: Зеленский в Давосе встретился с президентом Руанды в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формулу мира с президентом Руанды Полем Кагаме, подчеркнув важную роль африканских стран в вопросах мира. Зеленский также раскрыл планы по проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.

Политика •   •  10107 просмотра
Обсудили реализацию формулы мира: Зеленский в Давосе встретился с президентом Руанды в Давосе

В рф распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК - полиция призывает доверять только официальным источникам

Фейковое видео, которое распространяется в России, якобы демонстрирующее стрельбу в торговом центре, является мистификацией, заявляют в Национальной полиции Украины. Они предостерегли общественность от доверия к неофициальным источникам и подтвердили, что видео содержит явные признаки подделки.

Общество •   •  11234 просмотра
В рф распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК - полиция призывает доверять только официальным источникам

еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса

Среди получателей средств, в частности, внутренне-перемещенные лица и участники боевых действий, уточняет Кипер.

Экономика •   •  10602 просмотра
еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса