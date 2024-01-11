На Киевщине патрульные задержали пьяного водителя, который сбил полицейского
На Киевщине задержали водителя, который в нетрезвом состоянии пытался скрыться от патрульных, во время чего сбил одного из полицейских.
Доходы рф от нефти и газа в прошлом году упали почти на четверть - Bloomberg
Доходы рф от налогов на нефть и газ снизились на 24% по сравнению с предыдущим годом.
150 тысяч украинских детей, находящихся в Польше, не посещают местные школы
Польша не уверена, что 150 тысяч украинских детей продолжают обучение, поскольку родители утверждают, что они учатся дистанционно.
Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении - Сырский
Российские войска пытаются захватить Купянский лес, но несут значительные потери; идет подготовка к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.
В Северной Корее произошло землетрясение вблизи ядерного полигона
Возле северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла; его причина остается неизвестной.
Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа
Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела.
Зеленский прибыл в Латвию
Президент Украины Зеленский находится в Латвии, после визитов в Эстонию и Литву.
Украина и Эстония будут работать над увеличением производства дронов и артснарядов - Кулеба
Украина и Эстония усилят производство беспилотников и артиллерии, а также договорились о совместных шагах для использования замороженных российских активов.
В Авдеевке в опасности остаются более 1100 жителей - Нацполиция
Четверо погибших, восемь раненых в Авдеевке в результате обстрелов рф с начала года; более 1100 жителей остаются в опасности.
НКРЭКУ утвердил инвестпрограмму "Укрэнерго": более 60% ее средств предполагается на строительство новых объектов в энергосистеме
НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу Укрэнерго на 4,4 млрд грн, направленную на восстановление и усиление энергетической инфраструктуры Украины после атаки. Более 60% - это новое строительство.