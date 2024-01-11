На Киевщине патрульные задержали пьяного водителя, который сбил полицейского

На Киевщине работники патрульной полиции задержали мужчину, который был за рулем в нетрезвом состоянии и сбил полицейского, который пытался заблокировать ему дорогу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что работники отдела реагирования патрульной полиции обнаружили легковушку, водитель которой проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой.

Работники полиции включили проблесковые маячки и громкоговоритель с требованием остановиться, но водитель продолжал движение. Впоследствии действия беглеца привели к заносу автомобиля на 360 градусов с частичной остановкой - резюмировали правоохранители.

Как объяснили патрульные, они подбежали к водителю, которого пытались задержать, подавая команды выйти из автомобиля.

Один из правоохранителей, блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на работника полиции, который упал на капот, и продолжил движение, игнорируя команды полицейских остановить транспортное средство.

В дальнейшем нетрезвый правонарушитель выехал на автодорогу Киев-Одесса и проехал около 3 километров. Впоследствии совместно с местными жителями водителя остановили полицейские. Сразу после совершенного фигуранта задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания. В организме злоумышленника обнаружили 1,04 промилле алкоголя - резюмировали в Национальной полиции.

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Дополнение

Следователи при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины).

Мужчине грозит до 5 лет заключения.

Напомним,

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