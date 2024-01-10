ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка

В Черноморске автомобиль "ВАЗ" выехал на обочину и сбил 7-летнюю девочку и ее мать. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Об автопроисшествии рассказали в Нацполиции Одесской области, передает УНН.

К сожалению, от полученных травм ребенок в больнице умер. Ее мать госпитализировали с телесными повреждениями. - рассказали полицейские.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня днем на улице Александрийская, около 14:00.

По предварительной версии следствия водитель автомобиля "Hyundai" буксировал сломанный "ВАЗ", однако буксировочный трос оборвался и водитель "ВАЗа" потерял контроль над легковушкой. Машину выбросило на обочину, где стояли люди.

Ребенка и его маму, на которых был совершен наезд, доставили в Черноморскую городскую больницу для оказания помощи.

Сведения о событии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекших смерть потерпевшего или причинивших тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривают от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.