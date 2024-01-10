ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка
Киев • УНН
7-летняя девочка погибла, мать травмирована в результате наезда эвакуированного автомобиля ВАЗ в Черноморске; водителю грозит тюремное заключение.
В Черноморске автомобиль "ВАЗ" выехал на обочину и сбил 7-летнюю девочку и ее мать. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Об автопроисшествии рассказали в Нацполиции Одесской области, передает УНН.
К сожалению, от полученных травм ребенок в больнице умер. Ее мать госпитализировали с телесными повреждениями.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня днем на улице Александрийская, около 14:00.
По предварительной версии следствия водитель автомобиля "Hyundai" буксировал сломанный "ВАЗ", однако буксировочный трос оборвался и водитель "ВАЗа" потерял контроль над легковушкой. Машину выбросило на обочину, где стояли люди.
Ребенка и его маму, на которых был совершен наезд, доставили в Черноморскую городскую больницу для оказания помощи.
Сведения о событии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекших смерть потерпевшего или причинивших тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривают от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка
7-летняя девочка погибла, мать травмирована в результате наезда эвакуированного автомобиля ВАЗ в Черноморске; водителю грозит тюремное заключение.
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