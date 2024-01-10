ДТП в Чорноморську: легковик втратив керування та виїхав на узбіччя, загинула 7річна дівчинка
Київ • УНН
7-річна дівчинка загинула, мати травмована внаслідок наїзду евакуйованого автомобіля ВАЗ у Чорноморську; водієві загрожує тюремне ув'язнення.
У Чорноморську автомобіль "ВАЗ" виїхав на узбіччя та збив 7річну дівчинку й її мати. Від отриманих травм дитина померла у лікарні. Про автопригоду розповіли в Нацполіції Одеської області, передає УНН.
На жаль, від отриманих травм дитина у лікарні померла. Її матір госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Деталі
Автопригода сталась сьогодні вдень на вулиці Олександрійська, близько 14:00.
За попередньою версією слідства водій автомобіля "Hyundai" буксирував зламаний "ВАЗ", однак буксирувальний трос обірвався і водій "ВАЗа" втратив контроль над легковиком. Автівку викинуло на узбіччя, де стояли люди.
Дитину та її маму, на яких був вчинений наїзд, доставили до Чорноморської міської лікарні для надання допомоги.
Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачають від трьох до восьми років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Слідчі встановлюють всі обставини події.