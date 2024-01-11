На Київщині патрульні затримали п'яного водія, який збив поліцейського
Київ • УНН
На Київщині затримали водія, який на підпитку намагався втекти від патрульних, під час чого збив одного з поліцейських.
На Київщині працівники Патрульної поліції затримали чоловіка, який був за кермом у нетверезому стані та збив поліцейського, що намагався заблокувати йому дорогу. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що працівники відділу реагування патрульної поліції виявили легковик, водій якого проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею.
Працівники поліції увімкнули проблискові маячки та гучномовець з вимогою зупинитись, але водій продовжував рух. Згодом дії втікача призвели до заносу автомобіля на 360 градусів з частковою зупинкою
Як пояснили патрульні, вони підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля.
Один із правоохоронців, блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот, та продовжив рух, ігноруючи команди поліцейських зупинити транспортний засіб.
Надалі нетверезий правопорушник виїхав на автодорогу Київ-Одеса та проїхав близько 3 кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями водія зупинили поліцейські. Одразу після скоєного фігуранта затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В організмі зловмисника виявили 1,04 проміле алкоголю
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Доповнення
Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України).
Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.
Нагадаємо
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