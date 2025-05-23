Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

Станислав Яневский, известный по роли Виктора Крама в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня", оказался в больнице из-за серьезных проблем с дыханием. 39-летний актер перенес срочную операцию и впервые публично рассказал о пережитом, поделившись трогательным сообщением из больничной койки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Актер Станислав Яневский, который запомнился миллионам фанатов как Виктор Крам из саги о Гарри Поттере, сообщил о срочной госпитализации и операции после серьезных проблем с дыханием. Новостью он поделился у себя в Instagram, опубликовав фото с повязкой на носу.

Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Наконец-то пришло время обнародовать новости, но сначала о главном. СПАСИБО ВСЕМ за замечательные пожелания с днем рождения! Я ценю каждый пост, каждое сообщение и обещаю вам, что чувствовал себя особенным и поддержанным в этот очень важный день в моей жизни написал Яневский.

Далее актер рассказал, что уже на следующий день после своего дня рождения его госпитализировали из-за невозможности дышать.

"Меня отвезли в операционную, и фотографию сделали сразу после того, как я вышел из операционной", - поделился Станислав.

Актер также отметил, что не афишировал ситуацию, чтобы не беспокоить близких.

"Как всегда, и для тех, кто знает меня ближе, я пережил это молча, потому что не хотел никого пугать или беспокоить. Я всегда был таким. Я борюсь с трудностями тихо", - написал он.

Несмотря на сложную ситуацию, Яневский с оптимизмом смотрит в будущее.

"Я смогу свободно дышать, чувствовать все ароматы жизни, которые я потерял за последние месяцы. Я смогу спать без проблем, полностью восстановиться спокойным сном и очень скоро буду в полной силе".

Хотя он еще не полностью восстановился - в носу остаются швы, которые мешают нормально говорить — актер уже видит положительные результаты. Он поделился, что "очень хорошо выздоравливает", и доволен своим прогрессом.

Поклонники со всего мира продолжают присылать актеру теплые пожелания с надеждой на его скорейшее возвращение к полноценной жизни.

"Береги себя, выздоравливай быстрее. Ты воин", "Шлю тебе позитивные и исцеляющие вибрации", "Хорошего выздоровления, брат", "Держись, все будет хорошо" и тому подобное.

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Станислав сыграл сердцееда, который украл сердце Гермионы Грейнджер и дал Гарри Поттеру фору во время Трехколдовского турнира.

Прошло почти два десятилетия с момента его первого появления в одной из частей фильма о волшебниках, и за последние два десятилетия он снялся во многих других. В частности "Хостел 2" и "Сокрытие". Но его последняя роль была в фильме 2021 года "Последнее падение", поскольку в начале этого года актер ошеломил своих поклонников тем, что решил сменить работу.

Сейчас Яневский лектор и мотивационный спикер. Звезда выглядит совсем иначе, чем актер с детским лицом, который покорил сердца нации в середине 2000-х. Он отрастил длинные волнистые волосы и отпустил бороду. Сейчас его обычно видят в ярких костюмах и ярких цилиндрах, вдохновленных модой 1940-х годов.

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