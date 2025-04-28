Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом
Киев • УНН
Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, во второй раз стал отцом. Он тайно стал отцом Голди Джи Гринт, о чем сообщил в Instagram, поделившись первым фото малыша.
Британский актер Руперт Гринт, который стал знаменитостью благодаря роли Рона Уизли в культовой саге "Гарри Поттер", во второй раз стал отцом. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу актера в Instagram.
Детали
"Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что)", - написал Руперт Грин.
36-летний артист поделился первой фотографией малыша. На фотографии младенец изображен в крошечном боди, украшенном вышитым именем — Голди Джи Гринт.
Детали относительно пола и точной даты рождения ребенка Руперт пока решил оставить в приватности. Впрочем, актер заверил: новорожденный ребенок является настоящим маленьким чудом.
Интересно, что еще несколько недель назад папарацци зафиксировали Гринта на прогулке уже с двумя детьми. Это наталкивает на мысль, что Голди появилась на свет раньше, чем официально объявил актер. Скорее всего, семья предпочла насладиться этими счастливыми моментами без лишнего внимания.
Руперт Гринт и его жена, актриса Джорджия Грум, вместе с 2011 года. Пара воспитывает также пятилетнюю дочь Венсдей Джи Гринт.
Дополнение
HBO объявил актеров на роли Дамблдора, Макгонегал, Снейпа и Хегрида в сериале "Гарри Поттер". Съемки сериала, который будет точной адаптацией книг Роулинг, начнутся этим летом.
Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг сделала неоднозначное сообщение в соцсетях, которое вызвало новую волну обсуждений ее напряженных отношений с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.
На один из сообщений в соцсети Х: "Какой актер/актриса мгновенно портит вам фильм?" Роулинг ответила: "Угадай с трех раз. Извините, но это было волшебно".