Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Британська письменниця, авторка серії книг про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис у соцмережах, який викликав нову хвилю обговорень її напружених стосунків із Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон і Рупертом Грінтом. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

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У вівторок, 18 березня, на один з дописів у соцмережі Х Роулінг: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?" вона відповіла: "Вгадай з трьох разів. Вибачте, але це було чарівно".

Як повідомляє ЗМІ, хоча авторка додала смайлики з усміхненими обличчями, щоб підкреслити гумор, цей допис багато хто розцінив як натяк на головних акторів кіносаги "Гаррі Поттер", які у 2020 році дистанціювалися від Роулінг після її висловлювань щодо трансгендерних людей. Тоді Редкліфф, Вотсон і Грінт публічно підтримали трансгендерну спільноту, що призвело до погірше їхніх стосунків з письменницею.

Роулінг вперше публічно висловила свою позицію щодо трансґендерних жінок у грудні 2019 року, коли письменниця висловила підтримку дослідниці Маї Форстейтер, яка втратила роботу через суперечливі заяви про трансгендерність. Після цього Роулінг опублікувала есе, де висловила свою позицію щодо гендерної ідентичності, що викликало хвилю критики.

У цьому есе вона перерахувала п'ять причин, через які слід "турбуватися про новий транс-активізм", який зазнав осуду з боку Редкліффа і Вотсона, які заявили: "Я хочу, щоб мої транс-послідовники знали, що я і багато інших людей у всьому світі бачимо вас, поважаємо вас і любимо вас такими, якими ви є".

Редкліфф був першим із трійці головних героїв "Гаррі Поттера", хто виступив проти поглядів Роулінг на трансгендерну ідентичність.

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"Трансгендерні жінки - це жінки", - сказав він у заяві 2020 року, опублікованій The Trevor Project, благодійною організацією із запобігання самогубствам серед молодих людей ЛГБТ+. Він визнав, що Роулінг "безсумнівно відповідальна за те, як склалося моє життя", але сказав, що "відчуває себе зобов'язаним щось сказати в цей момент".

У 2024 році актор зізнався, що не спілкувався з авторкою вже багато років.

"Зрештою це мене дуже засмучує", - сказав він, - "тому що я дивлюся на людину, яку зустрів, на часи, коли ми зустрічалися, на книжки, які вона написала, на світ, який вона створила, і все це викликає в мене глибоку симпатію".

Його заяву від 2020 року підтримали Грінт і Вотсон

Акторка, що зіграла роль Герміони, Емма Вотсон також висловилася з приводу фурору на церемонії вручення премії BAFTA 2022 року. Ведуча того року Ребел Вілсон представила актрису на сцені, заявивши: "Тут, щоб вручити наступну нагороду, виступає Емма Вотсон. Вона називає себе феміністкою, але ми всі знаємо, що вона відьма".

Коли Вотсон вийшла на сцену, вона заявила: "Я тут заради всіх відьом!", що багато хто сприйняв як насмішку над Роулінг.

У квітні 2024 року, після публікації доповіді Касса, Роулінг заявила, що не пробачить акторів, заявивши, що вони можуть "приберегти свої вибачення".

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