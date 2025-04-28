Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком
Київ • УНН
Актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі, вдруге став батьком. Він таємно став батьком Голді Джі Грінт, про що повідомив в Instagram, поділившись першим фото малюка.
Британський актор Руперт Грінт, який став знаменитістю завдяки ролі Рона Візлі у культовій сазі "Гаррі Поттер" удруге став батьком. Про це пише УНН з посиланням на сторінку актора в Instagram.
Деталі
"Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що)", - написав Руперт Грін.
36-річний артист поділився першою світлиною малюка. На світлині немовля зображене у крихітному боді, прикрашеному вишитим іменем — Голді Джі Грінт.
Деталі щодо статі та точної дати народження дитинки Руперт поки що вирішив залишити в приватності. Втім, актор запевнив: новонароджене дитя є справжнім маленьким дивом.
Цікаво, що ще кілька тижнів тому папараці зафіксували Грінта на прогулянці вже з двома дітьми. Це наштовхує на думку, що Голді зʼявилася на світ раніше, ніж офіційно оголосив актор. Скоріш за все, родина воліла насолодитися цими щасливими моментами без зайвої уваги.
Руперт Грінт і його дружина, акторка Джорджія Грум, разом з 2011 року. Пара виховує також пʼятирічну доньку Венсдей Джі Грінт.
Доповнення
HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Макґонеґел, Снейпа та Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер". Зйомки серіалу, який буде точною адаптацією книг Роулінг, розпочнуться цього літа.
Британська письменниця, авторка серії книг про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис у соцмережах, який викликав нову хвилю обговорень її напружених стосунків із Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон і Рупертом Грінтом.
На один з дописів у соцмережі Х: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?" Роулінг відповіла: "Вгадай з трьох разів. Вибачте, але це було чарівно".