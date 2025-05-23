Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

Станіслав Яневський, відомий за роллю Віктора Крама у фільмі "Гаррі Поттер і Келих вогню", опинився в лікарні через серйозні проблеми з диханням. 39-річний актор переніс термінову операцію і вперше публічно розповів про пережите, поділившись зворушливим дописом із лікарняного ліжка. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Актор Станіслав Яневський, який запам’ятався мільйонам фанів як Віктор Крам із саги про Гаррі Поттера, повідомив про термінову госпіталізацію та операцію після серйозних проблем із диханням. Новиною він поділився у себе в Instagram, опублікувавши фото з пов’язкою на носі.

Вітаю, любі пані та панове. Нарешті настав час оприлюднити новини, але спочатку про головне. ДЯКУЮ ВСІМ за чудові побажання з днем народження! Я ціную кожен пост, кожне повідомлення і обіцяю вам, що відчував себе особливим та підтриманим у цей дуже важливий день у моєму житті написав Яневський.

Далі актор розповів, що вже наступного дня після свого дня народження його госпіталізували через неможливість дихати.

"Мене відвезли до операційної, і фотографію зробили одразу після того, як я вийшов з операційної", - поділився Станіслав.

Актор також зазначив, що не афішував ситуацію, аби не турбувати близьких.

"Як завжди, і для тих, хто знає мене ближче, я пережив це мовчки, бо не хотів нікого лякати чи турбувати. Я завжди був таким. Я борюся з труднощами тихо", - написав він.

Попри складну ситуацію, Яневський з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Я зможу вільно дихати, відчувати всі аромати життя, які я втратив за останні місяці. Я зможу спати без проблем, повністю відновитися спокійним сном і дуже скоро буду у повній силі".

Хоч він ще не повністю відновився - в носі залишаються шви, які заважають нормально говорити — актор уже бачить позитивні результати. Він поділився, що "дуже добре одужує", і задоволений своїм прогресом.

Шанувальники з усього світу продовжують надсилати акторові теплі побажання з надією на його якнайшвидше повернення до повноцінного життя.

"Бережи себе, одужуй швидше. Ти воїн", "Шлю тобі позитивні та цілющі вібрації", "Гарного одужання, брате", "Тримайся, все буде добре" тощо.

Додамо

Станіслав зіграв серцеїда, який вкрав серце Герміони Ґрейнджер і дав Гаррі Поттеру фору під час Тричаклунського турніру.

Минуло майже два десятиліття з моменту його першої появи в одній з частин фільму про чарівників, і за останні два десятиліття він знявся в багатьох інших. Зокрема "Хостел 2" та "Приховування". Але його остання роль була у фільмі 2021 року "Останнє падіння", оскільки на початку цього року актор приголомшив своїх шанувальників тим, що вирішив змінити роботу.

Зараз Яневський лектор і мотиваційний спікер. Зірка виглядає зовсім інакше, ніж актор з дитячим обличчям, який підкорив серця нації в середині 2000-х. Він відростив довге хвилясте волосся та відпустив бороду. Зараз його зазвичай бачать у яскравих костюмах та яскравих циліндрах, натхненних модою 1940-х років.

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