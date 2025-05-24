Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома
Киев • УНН
Состоялся второй день обмена пленными с рф, в результате которого домой вернулись 307 украинских военных. В общей сложности за два дня обмена уже освобождено 697 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором этапе большого обмена с рф в формате "1000 на 1000" - удалось вернуть еще 307 украинских защитников, в воскресенье ожидается продолжение, пишет УНН.
Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения
Президент отметил, что "среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины".
"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - подчеркнул Президент.
Дополнение
Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Как сообщили источники УНН, обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000" будет проходить в несколько этапов в течение нескольких дней.
23 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидалось продолжение обмена.