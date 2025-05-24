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Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома
10:54 • 1944 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

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Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Состоялся второй день обмена пленными с рф, в результате которого домой вернулись 307 украинских военных. В общей сложности за два дня обмена уже освобождено 697 человек.

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором этапе большого обмена с рф в формате "1000 на 1000" - удалось вернуть еще 307 украинских защитников, в воскресенье ожидается продолжение, пишет УНН.

Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что "среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины".

"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

Как сообщили источники УНН, обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000" будет проходить в несколько этапов в течение нескольких дней.

23 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидалось продолжение обмена.

Юлия Шрамко

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