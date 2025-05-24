Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
Київ • УНН
Відбувся другий день обміну полоненими з рф, в результаті якого додому повернулися 307 українських військових. Загалом за два дні обміну вже звільнено 697 людей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про другий етап великого обміну з рф у форматі "1000 на 1000" - вдалося повернути ще 307 українських захисників, у неділю очікується продовження, пише УНН.
Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження
Президент зазначив, що "серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України".
"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - наголосив Президент.
Доповнення
Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".
Як повідомили джерела УНН, обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000" буде проходити в кілька етапів протягом декількох днів.
23 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікувалося продовження обміну.