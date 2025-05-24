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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
10:54 • 3496 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

Київ • УНН

 • 3304 перегляди

Відбувся другий день обміну полоненими з рф, в результаті якого додому повернулися 307 українських військових. Загалом за два дні обміну вже звільнено 697 людей.

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

Президент України Володимир Зеленський повідомив про другий етап великого обміну з рф у форматі "1000 на 1000" - вдалося повернути ще 307 українських захисників, у неділю очікується продовження, пише УНН.

Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що "серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України".

"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - наголосив Президент.

Доповнення

Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

Як повідомили джерела УНН, обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000" буде проходити в кілька етапів протягом декількох днів.

23 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікувалося продовження обміну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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