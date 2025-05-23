Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего
Киев • УНН
Правительство дополнило список полезных ископаемых общегосударственного значения, учитывая современные тенденции. Добавлены водород, газ, цезиевые и новые разделы: негорючие и техногенные.
Кабинет министров Украины дополнил список полезных ископаемых общегосударственного значения актуальными полезными ископаемыми различного происхождения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Внесены изменения в постановление КМУ от 12.12.1994 № 827 "Об утверждении перечней полезных ископаемых общегосударственного и местного значения"
По его словам, изложен перечень полезных ископаемых общегосударственного значения и Перечень полезных ископаемых местного значения в новой редакции.
Перечень полезных ископаемых общегосударственного значения дополнен актуальными полезными ископаемыми различного происхождения, учитывая тенденции современности а именно, "Водород природный", "Газ коллекторов плотных пород", "Цезиевые" и новыми разделами "негорючие" с подразделением "Газообразные" и "техногенные" с подразделами: "Горючие", "Металлические", "Неметаллические" и т.д.
Контекст
Ранее сообщалось со ссылкой на проект постановления КМУ о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 г. № 827, что правительство планирует увеличение количества полезных ископаемых, на которые могут выдаваться специальные разрешения на пользование недрами.
"Контроль над недрами остается в собственности народа Украины" - Свириденко о соглашении с США относительно полезных ископаемых 08.05.25, 09:08 • 11340 просмотров
Дополнение
Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.
Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающее создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.
"Контроль над недрами остается в собственности народа Украины" - Свириденко о соглашении с США относительно полезных ископаемых 08.05.25, 09:08 • 11340 просмотров