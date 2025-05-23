Кабмін планує розширити перелік корисних копалин, на які можуть видаватися спецдозволи

Уряд планує збільшення кількості корисних копалин, на які можуть видаватись спеціальні дозволи на користування надрами.

Про це УНН повідомляє з посиланням на проєкт постанови КМУ про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827.

Деталі

Дану постанову Кабмін планує розглянути сьогодні під час засідання. Зазначається, що відповідно до статті 6 Кодексу України про надра корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення.

Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Згідно з пояснювальною запискою проєктом акта пропонується внести зміни до переліків шляхом збільшення кількості корисних копалин, на які можуть видаватись спеціальні дозволи на користування надрами, виклавши їх в новій редакції.

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності а саме, "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід", "Цезієві" та новими розділами "НЕГОРЮЧІ" з підрозділом "Газоподібні" та "ТЕХНОГЕННІ" з підрозділами:

"Горючі", "Металічні", "Неметалічні" - 12 позицій.

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Також додано корисні копалини, що обліковані Державним балансом запасів корисних копалин України на підставі рішень ДКЗ України, ДКЗ СРСР, УкрТКЗ, ВКЗ, ЦКЗ, НТР, ТР, а саме:

«Габро-анортозит»;

«Габро- лабрадорит»;

«Габро-сієніт»;

«Гнейсо-граніт» ;

«Долерит";

«Ендербіт»;

«Мікрогранодіорит»;

«Мікроклін»;

«Кварцити залізисті» ;

«Піроксеніт»;

«Андезито-дацит»;

«Габро-діорит»;

«Габро-долерит»;

«Габро-монцоніт»;

«Граніт-порфір»;

«Пегматит»;

«Плагіомігматит»;

«Ліпарито-дацит»;

«Вуглекислий газ (діоксид вуглецю)».

Відкориговано назви розділу "металічні" та його підрозділів, розділу "неметалічні" та підрозділів "Сировина для каменю бутового та щебеню" (перелік корисних копалин загальнодержавного значення), "Сировина піщана" та "Сировина цегельно-черепична, а також для улаштування земляного полотна, закладки виробленого простору" (перелік корисних копалин місцевого значення).

Також відкореговано назви корисних копалин з урахуванням напрямів застосування, а саме: "Газ природний", "Залізні, у тому числі Кварцити залізисті", "Каолін", "Глина", "Солі калійні", "Солі магнієві", "Пісок", "Аргіліт", "Доломіт", "Ліпарит", "Монцоніт", "Польовий шпат", "Алеврит", "Ангідрит", "Кварцити залізисті", "Сієніт", "Суглинок", "Туф", "Алевроліт", "Амфіболіт", "Базальт", "Кальцифір", "Кварцит", "Крейда", "Кремінь", "Мергель", "Сланець", "Питні", "Мінеральні", сформовано об’єднані групи "Руди рідкісноземельні, в тому числі ітрієві, металів лантаноїдної групи, в тому числі церієві", та "Пухкі осадові породи піщано-валунного складу" та виключено - "Ріоліт", "Кадмієві".

"Гелій" — доповнено новою нормою яка регулює встановлення супутнього корисного компоненту, у разі видобутку разом з горючими газоподібними корисними копалинами без його вилучення та промислового використання, за рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Включено норму, яка встановлює механізм приведення виду корисної копалини рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин. Актуалізація і доповнення переліків сприятиме ефективній реалізації політики раціонального користування надрами та співпраці в усіх галузях процесу: розвідки, видобутку, переробки і реалізації мінеральної сировини.

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