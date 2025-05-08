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Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

Київ • УНН

 • 3572 перегляди

Юлія Свириденко пояснила механізм роботи Інвестиційного фонду відбудови зі США. Фонд може профінансувати проєкт видобутку корисних копалин, але не займатиметься цим сам.

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила механізм роботи Інвестиційного фонду відбудови зі США та зазначила, що Фонд сам жодні копалини не видобуватиме. Про це вона сказала під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Для запуску Фонду потрібно доопрацювати на технічному рівні низку інших документів, які вже не будуть потребувати підпису з боку представників уряду, ратифікації у ВР, тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду", - сказала Свириденко.

Також віцепрем'єрка пояснила, як буде виглядати механізм роботи Інвестиційного фонду відбудови зі США.

"Для тих, хто видобуває, отримує ліцензії, нічого не зміниться. Ліцензії як отримувалися на таких умовах, які є відповідно до законодавства, так це й продовжується. Що може змінитися, і, я вважаю, у кращу сторону, коли і якщо ця угода вступить в силу: коли у вас є ліцензія на видобування, наприклад, корисних копалин, ви отримуєте на конкурсних засадах, так, як це має бути, далі ви розумієте, що вам не вистачає власних ресурсів для того, щоб реалізувати цей проєкт, і вам потрібне залучення зовнішнього фінансування, ви звертається до Фонду за тим, щоб отримати це фінансування", - розповіла Свириденко.

За її словами, далі надається інформація про умови, на яких готові залучати фінансові ресурси, надається опис проєкту, і Фонд може ухвалити рішення про фінансування або нефінансування цього проєкту.

"Контроль над надрами залишається у власності народу України" - Свириденко про угоду із США щодо корисних копалин 08.05.25, 09:08 • 1434 перегляди

"Фонд сам нічого не видобуває, Фонд не приймає участі в приватизації, не приймає участі в угодах по розподілу продукції. Фонд може профінансувати цей проєкт. Єдина є умова, що якщо Фонд вам відмовив і він не бачить зацікавленості в цьому проєкту, ви можете звертатися за пошуками фінансування до інших інвесторів, але умови, які ви їм будете пропонувати, не можуть бути суттєво кращими, ніж те, що ви пропонували Фонду. Тому ніяким чином на ті компанії, які видобувають, це не впливає, ніяким чином на видачу ліценцій це не впливає. Це впливає на механізм пошуку фінансування й реалізацію готової продукції", - наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що цікавість американців у тому, що вони перші отримують інформацію про інвестиційні можливості у сфері корисних копалин.

"Цікавість американців у тому, що вони перші отримують інформацію про інвестиційні можливості, які є в напрямку корисних копалин, у сфері корисних копалин, нафти та газу. Якщо є свої ліцензії, свої ресурси на видобуток, не потрібно зовнішнього фінансування, то самостійно, спокійно видобуває (компанія – ред.)", - сказала Свириденко.

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка додав, що на нове родовище буде оголошуватися конкурс, аукціон по звичайній процедурі.

"Наприклад, виграє українська, американська або французька компанія, далі, якщо їй потрібні фінанси, то вона звертається в Фонд", - сказав Качка.

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 51133 перегляди

Контекст

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
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