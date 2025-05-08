"Контроль над надрами залишається у власності народу України" - Свириденко про угоду із США щодо корисних копалин
Київ • УНН
Угода зі США не передбачає передачу надр чи ліцензій. Свириденко наголосила, що контроль над надрами залишається за Україною. Крім того, угода відкриває шлях до нової військової допомоги.
Угода зі Сполученими Штатами про створення інвестиційного фонду передбачає, що українські надра залишаються українськими і не передаються у власність США. Про це перед голосуванням у Верховній Раді щодо ратифікації угоди вказала журналістам перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.
Надра не передаються. Чи передаються ліцензії або державні підприємства? Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати. Контроль над надрами залишається, як і це має відповідати Конституції, у власності народу України. Ця угода відповідає Конституції
Доповнення
Також Свириденко вказала, що угода зі США про створення інвестиційного фонду відкриває шлях до нової військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.
Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 41576 переглядiв
Додамо
1 травня Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.