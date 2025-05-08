"Відкриває шлях до нової оборонної підтримки" - Свириденко розкрила деталі угоди про корисні копалини
Київ • УНН
Угода відкриває шлях до оборонної підтримки, оскільки США можуть робити внесок у вигляді військової допомоги. Ключовий принцип угоди – управління 50 на 50, рішення ухвалюються консенсусом.
Угода зі США про створення інвестиційного фонду, яку сьогодні планує ратифікувати Верховна Рада, відкриває шлях до нової військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Про це повідомила журналістам перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.
Деталі
Важливо, що угода відкриває шлях до нової оборонної підтримки, так як в тексті передбачено, що США можуть робити контрибуцію зі свого боку у вигляді військової допомоги
За її словами, переговорній групі вдалося зробити так, щоб угода була рівноправною. "Ключовий принцип полягає в тому, що управління здійснюється 50 на 50, жодна зі сторін немає переваги і рішення увалюється консенсусом", - відмітила перша віцепрем’єр-міністерка.
"Дуже важливо, що мова (в угоді -ред.) йде не про борги, не про кредити. Мова йде про інвестиції в економіку України", - додала Свириденко.
Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 41231 перегляд
Контекст
1 травня Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.