"Відкриває шлях до нової оборонної підтримки" - Свириденко розкрила деталі угоди про корисні копалини

$41.450.15
46.960.22
ukenru
8 травня: День пам’яті та примирення
03:10 • 10736 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 25596 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 41646 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 41024 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 56129 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 47786 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 51790 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
7 травня, 13:29 • 44870 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
7 травня, 13:20 • 41498 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
7 травня, 10:29 • 104312 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
3м/с
57%
749 мм
Популярнi новини

"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников

7 травня, 21:38 • 12019 перегляди

Удар дрона рф по ЧАЕС: збитки на десятки мільйонів євро, ремонт може тривати роками - The Guardian

7 травня, 23:58 • 8404 перегляди

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

01:26 • 12426 перегляди

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

02:39 • 10613 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

03:03 • 14198 перегляди
Публікації

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 41650 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 104315 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 107650 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 100650 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 91504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 34375 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 66136 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 115869 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 111788 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 122432 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

"Відкриває шлях до нової оборонної підтримки" - Свириденко розкрила деталі угоди про корисні копалини

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Угода відкриває шлях до оборонної підтримки, оскільки США можуть робити внесок у вигляді військової допомоги. Ключовий принцип угоди – управління 50 на 50, рішення ухвалюються консенсусом.

"Відкриває шлях до нової оборонної підтримки" - Свириденко розкрила деталі угоди про корисні копалини

Угода зі США про створення інвестиційного фонду, яку сьогодні планує ратифікувати Верховна Рада, відкриває шлях до нової військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Про це повідомила журналістам перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Важливо, що угода відкриває шлях до нової оборонної підтримки, так як в тексті передбачено, що США можуть робити контрибуцію зі свого боку у вигляді військової допомоги

- заявила Свириденко.

За її словами, переговорній групі вдалося зробити так, щоб угода була рівноправною. "Ключовий принцип полягає в тому, що управління здійснюється 50 на 50, жодна зі сторін немає переваги і рішення увалюється консенсусом", - відмітила перша віцепрем’єр-міністерка.

"Дуже важливо, що мова (в угоді -ред.) йде не про борги, не про кредити. Мова йде про інвестиції в економіку України", - додала Свириденко. 

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 41231 перегляд

Контекст

1 травня Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$61.64
Bitcoin
$98,754.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,360.84
Ethereum
$1,896.80