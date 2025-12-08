Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво
Київ • УНН
російська генеральна прокуратура звинуватила вище військове командування України у геноциді жителів Донбасу, починаючи з 2014 року. У список потрапив Залужний, Порошенко, Єрмак та інші українські діячі та політики.
Генеральна прокуратура росії затвердила обвинувальний висновок стосовно "вищого політичного керівництва" та низки військових діячів України, звинувативши їх у "геноциді" жителів Донецької та Луганської областей, починаючи з квітня 2014 року. Про це заявили у прокуратурі рф, повідомляє видання Медуза, пише УНН.
Деталі
За версією російського слідства, обвинувачені та інші посадові особи "з метою геноциду" населення Донбасу віддавали накази військовослужбовцям ЗСУ про застосування зброї, бронетехніки, авіації та артилерії проти мирних жителів.
російська Генпрокуратура стверджує, що внаслідок цих дій загинули майже п'ять тисяч мирних жителів та постраждали понад 18,5 тисячі осіб.
Усього в обвинувальному висновку згадана 41 особа. Серед них – колишній Президент України Петро Порошенко, ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші українські політики й військові. При цьому Президента України Володимира Зеленського у заяві російського відомства не згадано.
