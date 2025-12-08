$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 4146 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 7362 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 8880 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 14871 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10353 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11259 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11757 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10047 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 23840 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво

Київ • УНН

 • 88 перегляди

російська генеральна прокуратура звинуватила вище військове командування України у геноциді жителів Донбасу, починаючи з 2014 року. У список потрапив Залужний, Порошенко, Єрмак та інші українські діячі та політики.

Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво

Генеральна прокуратура росії затвердила обвинувальний висновок стосовно "вищого політичного керівництва" та низки військових діячів України, звинувативши їх у "геноциді" жителів Донецької та Луганської областей, починаючи з квітня 2014 року. Про це заявили у прокуратурі рф, повідомляє видання Медуза, пише УНН.

Деталі

За версією російського слідства, обвинувачені та інші посадові особи "з метою геноциду" населення Донбасу віддавали накази військовослужбовцям ЗСУ про застосування зброї, бронетехніки, авіації та артилерії проти мирних жителів.

Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку05.12.25, 17:57 • 4857 переглядiв

російська Генпрокуратура стверджує, що внаслідок цих дій загинули майже п'ять тисяч мирних жителів та постраждали понад 18,5 тисячі осіб.

Усього в обвинувальному висновку згадана 41 особа. Серед них – колишній Президент України Петро Порошенко, ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші українські політики й військові. При цьому Президента України Володимира Зеленського у заяві російського відомства не згадано.

Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6275 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Петро Порошенко
Луганська область
Збройні сили України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Валерій Залужний