Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Поблизу селища Котлине на Донеччині російські військові розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом воєнного злочину.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 19 листопада 2025 року під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.
... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців рф.
Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин - наголосили в Офісі Генпрокурора.
