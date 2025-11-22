Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Вблизи поселка Котлино в Донецкой области российские военные расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ. Офис Генпрокурора начал расследование по факту военного преступления.
Вблизи поселка Котлино Донецкой области российские военные расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование по факту совершения военного преступления, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 19 ноября 2025 года во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их.
... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
россияне расстреляли еще 5 пленных украинских военных на Покровском направлении - прокуратура26.11.24, 12:34 • 19057 просмотров
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.
Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
На Донетчине оккупанты расстреляли троих пленных военных ВСУ06.05.25, 18:56 • 10771 просмотр