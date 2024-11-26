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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне расстреляли еще 5 пленных украинских военных на Покровском направлении - прокуратура

россияне расстреляли еще 5 пленных украинских военных на Покровском направлении - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

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В Донецкой области оккупанты взяли в плен и расстреляли 5 украинских военных, которые спрятались в частном доме. По факту военного преступления начато уголовное производство.

Начато расследование по факту расстрела российскими оккупантами 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме. После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия

- рассказали в ОГП.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, напомнили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение 

22 ноября сообщалось, что вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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