россияне расстреляли еще 5 пленных украинских военных на Покровском направлении - прокуратура
Киев • УНН
В Донецкой области оккупанты взяли в плен и расстреляли 5 украинских военных, которые спрятались в частном доме. По факту военного преступления начато уголовное производство.
Начато расследование по факту расстрела российскими оккупантами 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме. После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, напомнили в Офисе Генпрокурора.
Дополнение
22 ноября сообщалось, что вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование.