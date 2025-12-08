Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство

$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство

Российская генеральная прокуратура обвинила высшее военное командование Украины в геноциде жителей Донбасса, начиная с 2014 года. В список попали Залужный, Порошенко, Ермак и другие украинские деятели и политики.

Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении "высшего политического руководства" и ряда военных деятелей Украины, обвинив их в "геноциде" жителей Донецкой и Луганской областей, начиная с апреля 2014 года. Об этом заявили в прокуратуре РФ, сообщает издание Медуза, пишет УНН.

Детали

По версии российского следствия, обвиняемые и другие должностные лица "с целью геноцида" населения Донбасса отдавали приказы военнослужащим ВСУ о применении оружия, бронетехники, авиации и артиллерии против мирных жителей.

Вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен: прокуратура расследует расстрел оккупантами украинского военного на Северском направлении

Российская Генпрокуратура утверждает, что в результате этих действий погибли почти пять тысяч мирных жителей и пострадали более 18,5 тысячи человек.

Всего в обвинительном заключении упомянут 41 человек. Среди них – бывший Президент Украины Петр Порошенко, экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак, бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие украинские политики и военные. При этом Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении российского ведомства не упомянут.

Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование - Офис Генпрокурора

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Петр Порошенко
Луганская область
Вооруженные силы Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Валерий Залужный