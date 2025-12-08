Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении "высшего политического руководства" и ряда военных деятелей Украины, обвинив их в "геноциде" жителей Донецкой и Луганской областей, начиная с апреля 2014 года. Об этом заявили в прокуратуре РФ, сообщает издание Медуза, пишет УНН.

Детали

По версии российского следствия, обвиняемые и другие должностные лица "с целью геноцида" населения Донбасса отдавали приказы военнослужащим ВСУ о применении оружия, бронетехники, авиации и артиллерии против мирных жителей.

Российская Генпрокуратура утверждает, что в результате этих действий погибли почти пять тысяч мирных жителей и пострадали более 18,5 тысячи человек.

Всего в обвинительном заключении упомянут 41 человек. Среди них – бывший Президент Украины Петр Порошенко, экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак, бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие украинские политики и военные. При этом Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении российского ведомства не упомянут.

