Вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен: прокуратура расследует расстрел оккупантами украинского военного на Северском направлении
Киев • УНН
На Северском направлении российский военный расстрелял бойца ВСУ, который пытался сдаться в плен. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.
На Северском направлении оккупанты расстреляли военнослужащего ВСУ во время сдачи в плен, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время зачистки частного сектора возле села Свято-Покровское военный рф нашел в полуразрушенном домовладении украинского защитника. Когда боец ВСУ вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен, оккупант из засады коварно открыл огонь.
Раненый воин попытался укрыться, однако военный рф добил его выстрелом из автомата.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Проводятся неотложные действия для установления всех обстоятельств преступления и идентификации военнослужащего рф.
В Офисе Генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление.
