Вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен: прокуратура расследует расстрел оккупантами украинского военного на Северском направлении

15:45 • 692 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 4706 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 21498 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 20504 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 26281 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 39062 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 46674 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39937 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69233 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35107 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 35413 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 20845 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 11236 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 20702 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 18295 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 18419 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 35540 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 52974 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Китай
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 7562 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 20950 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25086 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 38965 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 38973 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Су-57

Вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен: прокуратура расследует расстрел оккупантами украинского военного на Северском направлении

Киев • УНН

 • 136 просмотра

На Северском направлении российский военный расстрелял бойца ВСУ, который пытался сдаться в плен. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен: прокуратура расследует расстрел оккупантами украинского военного на Северском направлении

На Северском направлении оккупанты расстреляли военнослужащего ВСУ во время сдачи в плен, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время зачистки частного сектора возле села Свято-Покровское военный рф нашел в полуразрушенном домовладении украинского защитника. Когда боец ВСУ вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен, оккупант из засады коварно открыл огонь.

Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование - Офис Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6259 просмотров

Раненый воин попытался укрыться, однако военный рф добил его выстрелом из автомата.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Проводятся неотложные действия для установления всех обстоятельств преступления и идентификации военнослужащего рф.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление.

оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState05.12.25, 10:25 • 11308 просмотров

Антонина Туманова

