Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку
На Сіверському напрямку російський військовий розстріляв бійця ЗСУ, який намагався здатися в полон. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь.
Поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)
Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.
В Офісі Генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин.
