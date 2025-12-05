Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь.

Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин.

окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState