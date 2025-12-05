Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 520 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 4478 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 21317 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 20416 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 26199 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 38989 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 46635 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39908 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 69150 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35092 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
90%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 35246 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 20691 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 11144 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 20553 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 18111 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 18290 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 21322 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 35409 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 69154 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 52908 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 7494 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 20838 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 25040 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 38922 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 38935 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Су-57

Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На Сіверському напрямку російський військовий розстріляв бійця ЗСУ, який намагався здатися в полон. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон: прокуратура розслідує розстріл окупантами українського військового на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь.

Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6259 переглядiв

Поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин.

окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState05.12.25, 10:25 • 11231 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Сутички
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Сіверськ