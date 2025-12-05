оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState

российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, которое юго-западнее Северска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.

Подробности

Штурмовая группа россиян взяла в плен солдата Сил обороны Украины. Он вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал на пороге дома.

Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске - заявили в DeepState.

Напомним

В конце сентября 2025 года российские оккупанты расстреляли семью гражданских в Шандриголово Донецкой области и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку.