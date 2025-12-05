$42.180.02
Эксклюзив
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 45634 просмотра
4 декабря, 12:12
4 декабря, 12:31 • 30724 просмотра
4 декабря, 12:01
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22977 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23111 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, что юго-западнее Северска. Солдат Сил обороны Украины вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал.

оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState

российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, которое юго-западнее Северска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.

Подробности

Штурмовая группа россиян взяла в плен солдата Сил обороны Украины. Он вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал на пороге дома.

Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске

- заявили в DeepState.

Напомним

В конце сентября 2025 года российские оккупанты расстреляли семью гражданских в Шандриголово Донецкой области и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку.

Евгений Устименко

Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Северск