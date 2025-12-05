оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState
Киев • УНН
российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, что юго-западнее Северска. Солдат Сил обороны Украины вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал.
российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, которое юго-западнее Северска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.
Подробности
Штурмовая группа россиян взяла в плен солдата Сил обороны Украины. Он вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал на пороге дома.
Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске
Напомним
В конце сентября 2025 года российские оккупанты расстреляли семью гражданских в Шандриголово Донецкой области и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку.