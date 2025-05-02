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Кабмін подав до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Автором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін подав до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Про це повідомив постійний представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, інформує УНН.

Деталі

"Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", - написав Мельничук.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт має реєстраційний номер 0309. Його автором значиться прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо

Видання Sky News із посиланням на неназваного чиновника адміністрації президента США повідомило, що Верховна Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин між США та Україною протягом тижня.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що ратифікація угоди у Верховній Раді відбудеться не цього, і навіть не наступного тижня.

США та Україна можуть чекати на прибутки від угоди про мінерали десятиліття або більше - Reuters02.05.25, 01:40 • 466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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