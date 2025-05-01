Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин протягом тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Очікується, що угода між Україною та США щодо корисних копалин може бути ратифікована протягом тижня. Проте, нардепи зазначають, що це може статися пізніше.
Верховна Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин між США та Україною протягом тижня. Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназваного чиновника адміністрації президента США, передає УНН.
Очікується, що парламент України ратифікує підписані угоди зі США щодо корисних копалин протягом тижня
За його словами, всі три документи угоди були підписані в середу, та зазначив, що 50% роялті надходитиме від нових проектів з природних ресурсів в Україні, а не лише від рідкісноземельних корисних копалин.
Доповнення
Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що ратифікація угоди у Верховній Раді відбудеться не цього, і навіть не наступного тижня.
Найближча дата це 13-15 травня, і то якщо встигнуть подати все в Раду. Міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити
У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини01.05.25, 10:58 • 7040 переглядiв
Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що невідомо, коли будуть ратифіковувати угоду.
По-перше, вони розділили цю угоду на дві частини: одна з них буде технічна, яку ще не підписали. Теоретично мають вносити на розгляд одразу ці дві угоди разом. По-друге, ще необхідні зміни в Бюджетний кодекс. За це теж має голосувати Рада. Я припускаю, що ці зміни ще ніхто навіть не починав робити. Тому я навіть не впевнений в тому, чи встигнуть підготувати щось на наступний сесійний тиждень
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.