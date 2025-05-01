Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин протягом тижня - ЗМІ

Верховна Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин між США та Україною протягом тижня. Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназваного чиновника адміністрації президента США, передає УНН.

За його словами, всі три документи угоди були підписані в середу, та зазначив, що 50% роялті надходитиме від нових проектів з природних ресурсів в Україні, а не лише від рідкісноземельних корисних копалин.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що ратифікація угоди у Верховній Раді відбудеться не цього, і навіть не наступного тижня.

У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини

Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що невідомо, коли будуть ратифіковувати угоду.

По-перше, вони розділили цю угоду на дві частини: одна з них буде технічна, яку ще не підписали. Теоретично мають вносити на розгляд одразу ці дві угоди разом. По-друге, ще необхідні зміни в Бюджетний кодекс. За це теж має голосувати Рада. Я припускаю, що ці зміни ще ніхто навіть не починав робити. Тому я навіть не впевнений в тому, чи встигнуть підготувати щось на наступний сесійний тиждень