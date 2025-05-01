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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

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У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини

Київ • УНН

 • 5284 перегляди

Ратифікація Угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр має представити угоду фракціям, після чого почнеться збір голосів.

У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини

У четвер, 1 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль має представити фракціям Верховної Ради угоду про корисні копалини, підписану Україною та США. Водночас дату ратифікації документа у ВРУ, названо лише приблизну. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Так, по ратифікації Угоди. Це точно не буде сьогодні. Навіть не цей і наступний тиждень

- зазначив Железняк.

За його словами, найближча можлива дата – це 13-15 травня. І це за умови, що до цього часу до парламенту встигнуть подати всі необхідні документи. Адже, як пояснив Железняк, міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.

Ну і сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям. Тому збір голосів тільки почнеться

- додав народний депутат.

Нагадаємо

Україна та США підписали угоду про корисні копалини.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

  • рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
    • збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
      • нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
        • гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
          • узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

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