У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини
Київ • УНН
Ратифікація Угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр має представити угоду фракціям, після чого почнеться збір голосів.
У четвер, 1 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль має представити фракціям Верховної Ради угоду про корисні копалини, підписану Україною та США. Водночас дату ратифікації документа у ВРУ, названо лише приблизну. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Так, по ратифікації Угоди. Це точно не буде сьогодні. Навіть не цей і наступний тиждень
За його словами, найближча можлива дата – це 13-15 травня. І це за умови, що до цього часу до парламенту встигнуть подати всі необхідні документи. Адже, як пояснив Железняк, міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.
Ну і сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям. Тому збір голосів тільки почнеться
Нагадаємо
Україна та США підписали угоду про корисні копалини.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
- рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
- збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
- нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
- гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
- узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.