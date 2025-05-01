У Раді розповіли, коли можуть ратифікувати угоду зі США про корисні копалини

У четвер, 1 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль має представити фракціям Верховної Ради угоду про корисні копалини, підписану Україною та США. Водночас дату ратифікації документа у ВРУ, названо лише приблизну. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Так, по ратифікації Угоди. Це точно не буде сьогодні. Навіть не цей і наступний тиждень

За його словами, найближча можлива дата – це 13-15 травня. І це за умови, що до цього часу до парламенту встигнуть подати всі необхідні документи. Адже, як пояснив Железняк, міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.

Ну і сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям. Тому збір голосів тільки почнеться