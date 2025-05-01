Україна та США підписали угоду про корисні копалини - ЗМІ

Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Про це повідомив журналіст Bloomberg у соцмережі Х, інформує УНН.

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У своєму дописі він послався на власне джерело.

США та Україна підписали угоду щодо природних ресурсів: знайома людина - написав журналіст.

Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

Напередодні ввечері прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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