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Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин

Київ • УНН

 • 4342 перегляди

Трамп заявив, що не хотів складної угоди з Україною через брак грошей. Присутність США на розробках копалин, за його словами, утримає "поганих гравців" подалі.

Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів укладати складну угоду з Україною щодо корисних копалин, та додав, що присутність США на місцях розроблення українських корисних копалин гарантує, що поруч не буде "поганих гравців". Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, він "не хотів укладати складну угоду", тому що "Україна не має дуже багато грошей".

Ми уклали угоду, в якій наші гроші в безпеці 

- сказав Трамп.

Він заявив, що присутність США в Україні, де США "копатимуться в ресурсах країни, утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в Америці готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень".

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль30.04.25, 16:34 • 82345 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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