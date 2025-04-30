Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів укладати складну угоду з Україною щодо корисних копалин, та додав, що присутність США на місцях розроблення українських корисних копалин гарантує, що поруч не буде "поганих гравців". Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Як заявив Трамп, він "не хотів укладати складну угоду", тому що "Україна не має дуже багато грошей".

Ми уклали угоду, в якій наші гроші в безпеці - сказав Трамп.

Він заявив, що присутність США в Україні, де США "копатимуться в ресурсах країни, утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в Америці готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень".

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль