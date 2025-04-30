Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підготовку до підписання угоди зі США щодо корисних копалин. Угода сприятиме розвитку та відновленню України завдяки інвестиціям.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода зі Сполученими Штатами про корисні копалини може бути підписана найближчої доби. Вона сприятиме розвитку і відновленню нашої держави. Про це Шмигаль повідомив в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Як тільки буде доопрацьовано всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби угода буде підписана
Глава уряду повідомив, що цього разу йдеться про укладаннярівноправної міжнародної угоди, які сприятиме розвитку і відновленню України.
Ми доопрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами. Це стратегічна угода, створена для інвестиційного фонду, партнерського. Це дійсно гарна, рівноправна, міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів і урядом України
Доповнення
Раніше УНН писали з посиланням на власні джерела, що сьогодні Україна та Америка можуть підписати угоду про копалини.
Сьогодні Україна та США можуть підписати угоду про копалини. Україна готова
Джерело зазначило, що Міністр економіки України Юлія Свириденко сьогодні буде у Вашингтоні.