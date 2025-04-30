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Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль
13:34 • 8782 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

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Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 7734 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к подписанию соглашения с США по полезным ископаемым. Соглашение будет способствовать развитию и восстановлению Украины благодаря инвестициям.

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых может быть подписано в ближайшие сутки. Оно будет способствовать развитию и восстановлению нашего государства. Об этом Шмыгаль сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано

- сообщил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что в этот раз речь идет о заключении равноправного международного соглашения, которое будет способствовать развитию и восстановлению Украины.

Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами. Это стратегическое соглашение, созданное для инвестиционного фонда, партнерского. Это действительно хорошее, равноправное, международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины между правительством Соединенных Штатов и правительством Украины

- отметил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее УНН писали со ссылкой на собственные источники, что сегодня Украина и Америка могут подписать соглашение о ископаемых.

Сегодня Украина и США могут подписать соглашение о ископаемых. Украина готова

- сообщил собеседник.

Источник отметил, что Министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня будет в Вашингтоне.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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