Україна та США можуть сьогодні підписати угоду про копалини - джерело
Київ • УНН
Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини. Міністр економіки України Юлія Свириденко сьогодні буде у Вашингтоні.
Сьогодні Україна та Америка можуть підписати угоду про копалини. Про це УНН повідомили власні джерела.
Сьогодні Україна та США можуть підписати угоду про копалини. Україна готова
Джерело зазначило, що Міністр економіки України Юлія Свириденко сьогодні буде у Вашингтоні.
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Тим часом Bloomberg повідомляє, що проект угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проектами України, "було завершено і може бути підписано вже в середу".
Згідно з проектом документа, з яким ознайомилося агентство, у межах угоди США і Україна прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні".
Вашингтон також визнає наміри Києва щодо угоди уникнути будь-якого конфлікту з його планами щодо вступу до Європейського Союзу, що довго вважалося червоною лінією для України на переговорах, пише видання.
В іншому прориві США погодилися, що "тільки майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, зараховуватиметься в рахунок їхнього внеску до фонду".
Доповнення
Раніше у квітні американські та українські чиновники підписали меморандум про наміри і продовжили обговорювати технічні деталі угоди, яка надасть США право першої претензії на прибуток, переведений до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який контролюватиме Вашингтон.
Попередня спроба укласти угоду провалилася на початку цього року після того, як Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.